Hamas anuncia morte de um de seus comandantes em bombardeio israelense no norte do Líbano

O "comandante" Said Attala Ali, sua esposa e duas de suas filhas foram mortos "em um bombardeio sionista contra a sua casa no campo de Beddawi", afirmou o Hamas em comunicado.

O movimento islamista palestino Hamas anunciou, neste sábado (5), a morte de um de seus comandantes e de sua família no bombardeio israelense em um campo de refugiados palestinos perto de Trípoli, no norte do Líbano.

Desde então, Israel tem como alvo autoridades do Hamas no Líbano. Pelo menos 18 comandantes e militantes foram mortos neste país, segundo o grupo islamista.

Na segunda-feira, Fatah Sharif Abu al Amin, chefe do Hamas no Líbano, foi morto com sua família em um bombardeio atribuído a Israel contra a sua casa no campo palestino de Al Bass, no sul do território.

Segundo estimativas da ONU, cerca de 250.000 refugiados palestinos e seus descendentes ainda residem no Líbano. Refugiaram-se neste país depois de terem sido expulsos, ou terem fugido, após a criação do Estado de Israel em 1948.