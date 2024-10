Europa tem protestos a favor da Palestina com pedido de cessar-fogo

Milhares de pessoas se reuniram em protestos pró-Palestina em países da Europa neste sábado, 5. Na próxima segunda-feira, 7, o ataque terrorista do Hamas a Israel completa um ano. Os manifestantes pedem o cessar-fogo do conflito no Oriente Médio.

Em Roma, milhares manifestaram pacificamente na tarde deste sábado, enquanto a polícia local dispersou um grupo de manifestantes. No protesto na capital da Itália, manifestantes pediam "Palestina Livre, Líbano Livre" e o fim imediato do conflito.

Em Londres, milhares se reuniram na praça Russell Square em meio a uma significativa presença policial. Quinze pessoas foram presas por suspeita de ofensas à ordem pública e agressão, informou a Polícia Metropolitana de Londres.