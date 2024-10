El Salvador desmonta rede de tráfico de migrantes para os EUA

As autoridades emitiram seis ordens de captura pelos crimes de tráfico ilegal de pessoas e grupos ilícitos. Entre os presos está a chefe da quadrilha, Reina Pineda Guillén, enquanto os demais tinham funções de promotores e guias de transporte, segundo a informação oficial.

Membros da Ministério Público, com apoio da Polícia Nacional Civil, realizaram uma série de operações para "desarticular" a quadrilha criminosa, que cobra este valor "para levar pessoas ilegalmente para os Estados Unidos", disse a entidade em sua conta na rede X.

As autoridades de El Salvador desarticularam, neste sábado (5), uma rede de tráfico de migrantes com destino aos Estados Unidos que cobrava entre 13.000 e 16.000 dólares (entre R$ 71.000 e R$ 87.000, na cotação atual), informou a Procuradoria Geral.

Além disso, foram apreendidos 45.740 dólares (R$ 250.106), assim como pesos mexicanos, quetzais guatemaltecos e lempiras hondurenhas. Também foram apreendidos seis veículos e duas motocicletas, detalhou a nota.

"As vítimas vinham dos departamentos de La Libertad, San Miguel e Chalatenango" e eram levadas às passagens fronteiriças El Poy, com Honduras, e Metapán, com a Guatemala, para em seguida "trasladá-las por pontos ilegais para o exterior", pontuou.

A América Central serve de corredor para milhares de migrantes de diferentes partes do mundo, que tentam chegar aos Estados Unidos. Além disso, milhares de centro-americanos deixam seus países fugindo da violência, da falta de emprego, dos baixos salários e da violência criminosa.