Crianças israelenses sobreviventes do 7 de outubro buscam consolo na música

A menina foi uma das 251 pessoas sequestradas em 7 de outubro de 2023 por comandos do Hamas no sul de Israel.

Um ano depois de ser sequestrada no kibutz de Be'eri, em Israel, a dor do cativeiro ressoa na voz de Emily Hand, uma menina de 10 anos que convive com o trauma de ter sido mantida refém pelo movimento palestino Hamas.

Hand perdeu a mãe aos dois anos e sua madrasta foi morta no ataque do Hamas ao kibutz de Be'eri.

Ela e Rotem compartilharam o cativeiro e agora, junto com outras crianças, participam de um projeto com o popular cantor e compositor israelense Keren Peles às vésperas do aniversário de um ano do massacre de 7 de outubro.

Na casa do artista em Hofit, no centro de Israel, cerca de 10 adolescentes e crianças que foram diretamente atingidos pelo ataque do Hamas reúnem-se para cantar.