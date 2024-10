Biden pede que Israel não bombardeie refinarias do Irã; EUA atacam Iêmen

Caças americanos atacaram nesta sexta-feira, 4, 15 posições da milícia Houthi no Iêmen. O objetivo, segundo o Pentágono, é reduzir a capacidade de fogo do grupo, apadrinhado do Irã, que vem disparando drones e mísseis contra Israel. No mesmo dia, o presidente dos EUA, Joe Biden, pediu que as instalações de petróleo do Irã não sejam bombardeadas.

Na quinta-feira, 3, Biden havia admitido que "discutia" com Israel a possibilidade de ataques contra refinarias petrolíferas do Irã, como represália aos disparos de 180 mísseis iranianos contra o território israelense, na terça-feira. A declaração descuidada fez o preço do petróleo disparar, já que o Oriente Médio responde por cerca de um terço do suprimento global.

"Se eu estivesse no lugar de Israel, estaria pensando em alternativas que não fossem atacar os campos de petróleo do Irã", disse Biden, acrescentando que ainda planejava falar com o primeiro-ministro israelense, Binyamin Netanyahu. "Quando eles tomarem uma decisão sobre como responder, então teremos uma discussão."