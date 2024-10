Ataques de Israel no norte e centro de Gaza deixam ao menos 9 mortos

Os ataques israelenses realizados ao norte e centro de Gaza neste sábado (5) deixaram pelo menos nove mortos, incluindo duas crianças, segundo autoridades médicas palestinas. Um dos bombardeios atingiu um campo de refugiados, deixando feridos.

De acordo com o Ministério da Saúde da Palestina, que é controlado pelo Hamas, cerca de 42 mil palestinos foram mortos em Gaza em um ano de guerra do governo de Israel contra o Hamas. O número não distingue civis e militares.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O exército israelense ordenou mais evacuações no centro de Gaza neste sábado, afirmando que as forças militares vão operar na região em resposta aos militantes palestinos. A região concentra campos de refugiados e um corredor humanitário. Fonte: Associated Press.