Após surpreender Real Madrid, Lille vence Toulouse de virada na Ligue 1

Três dias depois da histórica vitória sobre o Real Madrid (1 a 0) pela Liga dos Campeões, o Lille venceu o Toulouse de virada por 2 a 1 neste sábado (5) pela 7ª rodada da Ligue 1.

Em desvantagem no placar até o intervalo, depois de um primeiro tempo longe do nível que lhe permitiu vencer o atual campeão europeu, o clube do norte da França acertou seu rumo na segunda etapa e conseguiu assim somar os três pontos e chegar à 4ª posição provisória com 13 pontos, um atrás do Olympique de Marselha (3º).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O atacante marroquino Zakaria Aboukhlal abriu o placar para o Toulouse num chute em que o goleiro Lucas Chevalier espalmou mas a bola já havia cruzado a linha (39').