Voo de repatriação de brasileiros do Líbano foi adiado, afirma Itamaraty

O Ministério das Relações Exteriores informou que o voo de repatriação de brasileiros que estão no Líbano foi adiado por falta de segurança. A primeira leva de repatriados deixaria o país árabe nesta sexta-feira, 4. O território libanês tem sido atacado por forças israelenses depois de os conflitos escalarem no oriente médio.

"Em consequência da necessidade de medidas adicionais de segurança para os comboios terrestres que se dirigirão ao aeroporto da capital libanesa, a operação do primeiro voo brasileiro de repatriação não ocorrerá no dia de hoje. Novas informações sobre o voo serão prestadas ao longo do dia", afirma a nota do Itamaraty.

Israel faz ataques à Faixa de Gaza há cerca de um ano, desde que o grupo extremista Hamas, radicado na região, perpetrou uma série de ataques que matou mais de mil israelenses. Cerca de 40 mil palestinos já teriam sido mortos pela resposta militar israelense, que tem sido condenada como desproporcional por parte da comunidade internacional.