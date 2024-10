Ucrânia mata um responsável da central nuclear de Zaporizhzhya, ocupada pela Rússia

Um responsável da central nuclear de Zaporizhzhya, no sul da Ucrânia e ocupada pela Rússia, morreu em um atentado com carro-bomba organizado por Kiev, informaram os dois países nesta sexta-feira (4).

O GUR o acusou de ter "cooperado voluntariamente com os invasores russos" e de ter denunciado empregados "pró-ucranianos" da central, participando, desta forma, da "repressão" do pessoal por parte do ocupante.

O serviço de inteligência divulgou um vídeo de má qualidade que mostra um carro alvo circulando lentamente antes de explodir.

As autoridades da central nuclear, ligadas à Rússia, confirmaram que Korotki morreu em um "atentado terrorista cometido pelo regime de Kiev".