Sonda Hera faz longa viagem para estudar asteroide desviado pela Nasa

O objetivo desta missão de teste sem precedentes de "defesa planetária" era descobrir se é possível desviar a trajetória de um asteroide caso um dia ele colida com a Terra.

Em um roteiro digno de Hollywood, a nave da missão Double Asteroid Redirection Test (DART) colidiu em 2022 com o asteroide Dimorphos, a "Lua" de um corpo celeste maior chamado Didymos.

Também não foi relatada qualquer ameaça direta daqueles com 140 metros de comprimento, mas apenas 40% destes tipos foram identificados.

Dentre estes objetos próximos à Terra, a maioria procedente do cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter, sabe-se que praticamente todos eles têm um quilômetro de comprimento e nenhum deles ameaça o planeta no próximo século.

Estima-se que um objeto de um quilômetro, que pode desencadear uma catástrofe global como a extinção dos dinossauros, se choque com o nosso planeta a cada 500 mil anos, e um asteroide de 140 metros — o limite de uma catástrofe regional — a cada 20 mil anos.

Ao se chocar com ele, o aparato da Nasa conseguiu desviá-lo, reduzindo sua órbita em 33 minutos. Mas não se sabe que efeitos o impacto teve sobre o pequeno asteroide nem qual era sua estrutura interna antes da colisão.

O asteroide Dimorphos, que estava a cerca de 11 milhões de quilômetros da Terra no momento do impacto, media aproximadamente 160 metros de diâmetro e não representava nenhum perigo.

Ainda que o experimento tenha ajudado a demonstrar a viabilidade da técnica, é necessário mais para validá-la e ser capaz de determinar a quantidade de energia seria necessária para desviar efetivamente uma possível ameaça.

- Nanossatélites -

Com um custo de 363 milhões de euros (cerca de US$ 400 milhões ou R$ 2,2 bilhões na cotação atual) e equipado com 12 instrumentos, Hera transportará os nanossatélites Juventas e Milani.