Reino Unido abre investigação sobre morte de quatro britânicos em iate de luxo na Sicília

As autoridades judiciais do Reino Unido anunciaram, nesta sexta-feira (4), a abertura de uma investigação sobre a morte de quatro cidadãos britânicos, incluindo o magnata Mike Lynch, em agosto, na costa da Sicília, em um iate que "afundou por motivos a determinar".

O Tribunal de Justiça de Ipswich, no condado de Suffolk, no leste da Inglaterra, órgão judicial que tem competência para investigar mortes violentas ou por causas desconhecidas, investiga desde sexta-feira as circunstâncias de uma tragédia em que morreram sete pessoas.

No dia 19 de agosto, após uma violenta tempestade, o iate de 56 metros, propriedade do magnata britânico da tecnologia Mike Lynch, afundou em Porticello, cidade costeira localizada 15 km a leste de Palermo, na ilha da Sicília, no sul da Itália.