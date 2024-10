Napoli vence Como (3-1) e segue líder do Campeonato Italiano

O Napoli se garantiu como líder do Campeonato Italiano até a volta após a pausa da data Fifa ao vencer o Como em casa por 3 a 1 nesta sexta-feira (4).

O time do técnico Antonio Conte soma 16 pontos em sete rodadas, quatro a mais que a Juventus (2ª), que no domingo recebe o Cagliari (16º).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O volante escocês Scott McTominay abriu o placar com apenas 25 segundos de jogo, mas o Como empatou pouco antes do intervalo com o brasileiro Gabriel Strefezza (43').