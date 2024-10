MP argentina pede suspensão do processo de jogadores de rugby franceses acusados de estupro

O Ministério Público argentino solicitou nesta sexta-feira a suspensão do processo dos jogadores franceses de rugby denunciados por estupro naquele país, o que poderá encerrar o caso, informaram fontes judiciais à AFP.

"A defesa pediu o sobrestamento ao Ministério Público e a Procuradoria apoiou a medida e solicitou uma audiência com o juiz”, explicou à AFP Martín Ahumada, porta-voz do Poder Judiciário de Mendoza, província do oeste da Argentina onde a denúncia foi apresentada.

O juiz marcou a audiência para decidir o pedido dia 18 de outubro, indicaram as mesmas fontes.