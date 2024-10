Mídia independente cubana denuncia prisão de duas colaboradoras

O veículo de comunicação independente cubano Cubanet informou na quinta-feira (3) que duas de suas colaboradoras foram detidas brevemente e que uma terceira foi ameaçada em Havana.

A editora-chefe do portal de notícias, Claudia Padrón, disse à AFP via WhatsApp, no México, onde mora, que as jornalistas detidas, que não querem ser identificadas, foram interrogadas por agentes de segurança do Estado e sofreram ameaças de prisão por "serem jornalistas independentes" e "receberem pagamentos pelo seu trabalho".

Padrón acrescentou que elas foram gravadas diante das câmeras e "forçadas a dizer o quanto cobravam, quem de fora coordenava e editava" o site, além de terem sido obrigadas a dizer que "renunciavam". "A terceira pessoa foi apenas ameaçada", disse.