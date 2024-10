Esquerda apresenta a primeira moção de censura contra o novo governo da França

O NFP venceu as últimas eleições legislativas que o presidente francês, Emmanuel Macron, antecipou em junho, após a vitória da extrema direita nas eleições para o Parlamento Europeu.

"A existência deste governo, pela sua composição e pelas suas orientações, é uma negação do resultado das últimas eleições legislativas", diz a moção, que será defendida na terça-feira na Assembleia Nacional (câmara baixa) pelo líder socialista Olivier Faure, segundo fontes.

A coalizão de esquerda Nova Frente Popular (NFP) apresentou, nesta sexta-feira (4), uma moção de censura ao governo francês do novo primeiro-ministro conservador, Michel Barnier, que não dá sinais de prosperar devido à recusa da extrema direita em apoiá-lo.

Com 193 deputados, o NFP ficou longe da maioria absoluta de 289 e Macron decidiu nomear Barnier como primeiro-ministro, à frente de um governo apoiado pela aliança de centro-direita de Macron e pelo partido conservador Os Republicanos (LR).

O NFP justifica a sua moção de censura na decisão do chefe de Estado de não nomear a sua candidata a primeira-ministra, a economista Lucie Castets, e nas "orientações políticas" do governo Barnier.

Os seus orçamentos são anunciados como "os mais austeros dos últimos 25 anos", denuncia o movimento de esquerda, que, em uma crítica velada, ataca as críticas ao Estado de direito do ministro do Interior, o ultraconservador Bruno Varejo.