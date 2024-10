Eleições nos EUA sentem os ecos do conflito no Oriente Médio

O conflito no Oriente Médio tem pesado muito na campanha presidencial americana durante o último ano, e agora — à medida que as tensões na região aumentam — pode influenciar as eleições de 5 de novembro.

A candidata democrata Kamala Harris pisa em ovos ao defender o apoio do presidente Joe Biden a seu aliado Israel, ao mesmo tempo em que corre o risco de afastar os eleitores muçulmanos e árabes-americanos.

Enquanto isso, Donald Trump se manifestou sobre o conflito para advertir sobre uma terceira guerra mundial, um prognóstico apocalíptico pelo qual culpa a administração atual.