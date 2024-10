Corpos de 12 pessoas encontrados no violento estado mexicano de Guanajuato

Os corpos de 12 pessoas assassinadas foram encontrados na quinta-feira (4) no violento estado mexicano de Guanajuato (centro), informaram as autoridades locais, que atribuíram o massacre a disputas entre dois grupos do crime organizado.

Os corpos foram localizados em um período de duas horas em cinco pontos da cidade de Salamanca, informou o Ministério Público Federal, que investiga o crime.

A entidade especificou que os autores deixaram mensagens nas quais um dos grupos criminosos reivindica a responsabilidade pelos crimes.