Biden insta Israel a não atacar instalações petrolíferas do Irã e pede 'outra alternativa'

O temor de uma escalada do conflito no Oriente Médio se intensificou depois que, na terça-feira, o Irã lançou quase 200 mísseis contra Israel, e o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, prometeu que a República Islâmica pagaria por seu "grande erro".

As cotações do petróleo subiram na quinta-feira devido ao temor de um conflito generalizado no Oriente Médio.

O Exército israelense prometeu desferir "duros golpes" contra o movimento pró-iraniano Hezbollah no Líbano, onde suas tropas travam combates terrestres apoiados por ataques aéreos contra milicianos do movimento islamista.

Biden assegurou que seu país está tentando mobilizar o mundo.

"A coisa mais importante que podemos fazer é tentar mobilizar o resto do mundo e nossos aliados", declarou nesta sexta-feira a jornalistas na Casa Branca.

Quase um ano depois do início da guerra na Faixa de Gaza, desencadeada pelo ataque do grupo palestino Hamas em 7 de outubro de 2023 no território israelense, Israel anunciou em meados de setembro que o "centro de gravidade" do conflito se deslocou para o norte, na fronteira com o Líbano.