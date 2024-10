Bélgica anuncia lista de convocados sem Lukaku e De Bruyne

Kevin de Bruyne e Romelu Lukaku foram poupados pelo técnico Domenico Tedesco na convocação da seleção da Bélgica, cuja lista de jogadores para os jogos contra Itália (10 de outubro) e França (14 de outubro) pela Liga das Nações da Uefa foi divulgada nesta sexta-feira (4).

De Bruyne havia deixado no ar sua continuidade na seleção, mas o jogador do City tranquilizou seu treinador.

"Tive uma longa conversa por telefone com Kevin, que está lesionado no momento. Ele está motivado com a ideia de continuar conosco até a Copa do Mundo. Só nos pediu para descansar", explicou Tedesco.