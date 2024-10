Ataque com mísseis a Israel foi 'legal e legítimo', disse guia supremo iraniano

O líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, que se dirigiu a milhares de pessoas em Teerã nesta sexta-feira com um rifle ao seu lado, declarou que o ataque com mísseis iranianos a Israel foi "legal e legítimo".

"A operação das nossas forças armadas há poucos dias foi totalmente legal e legítima", disse ele durante um sermão em uma grande mesquita por ocasião das orações de sexta-feira.

