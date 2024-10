As eleições presidenciais dos EUA, segundo os eleitores dos estados mais disputados

A eleição presidencial dos Estados Unidos, em 5 de novembro, será provavelmente decidida pelos estados-pêndulo, da Pensilvânia à Geórgia ou do Arizona ao Michigan.

Trump, para que "termine" seu muro

John Ladd é um fazendeiro do Arizona (oeste). Este homem de 69 anos já tomou a sua decisão: "Vou votar em Donald Trump", confessa com voz determinada.

Ele está muito preocupado com a situação econômica dos Estados Unidos e com o fluxo de migrantes, que diz ver todos os dias na sua fazenda, situada muito perto da fronteira com o México.