Após série de 15 vitórias, Sabalenka cai nas quartas do WTA 1000 de Pequim

Antes de disputar o torneio na capital chinesa, Sabalenka havia vencido o WTA 1000 de Cincinnati e o US Open, derrotando nas duas finais a americana Jessica Pegula.

Muchova fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 7-6 (7/5), 2-6 e 6-4, em duas horas e 46 minutos.

A tenista bielorrussa Aryna Sabalenka, número 2 do mundo, foi derrotada nesta sexta-feira (4) pela tcheca Karolina Muchova (N.49), após uma série de 15 vitórias consecutivas, e se despediu do WTA 1000 de Pequim nas quartas de final.

Seu duelo com Muchova foi um grande espetáculo. A bielorrussa ficou contra as cordas desde o início, salvando três break points em seu primeiro game de serviço.

Muchova, por sua vez, salvou dois set points quando perdia por 5-4 e depois levou a melhor no tie-break. Foi o primeiro set perdido por Sabalenka desde a terceira rodada do US Open.

Na segunda parcial, a número 2 do mundo impôs seu jogo e na terceira, depois de duas quebras para cada jogadora, Muchova venceu os últimos dez pontos da partida para selar a vitória.