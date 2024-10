Trabalhadores portuários encerram greve nos EUA após acordo de princípio

Os trabalhadores portuários dos Estados Unidos encerraram uma greve de três dias, após fecharem nesta quinta-feira um "acordo de princípio" sobre os salários e uma prorrogação do convênio, anunciaram na noite desta quinta-feira o sindicato e os empregadores, em comunicado conjunto.

A Associação Internacional de Estivadores (ILA, na sigla em inglês) iniciou a paralisação na primeira hora de terça-feira, depois que as negociações com a Aliança Marítima dos Estados Unidos (USMX), que representa as empresas de transporte e as operadoras de terminais, chegaram a um impasse.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A greve, na qual participaram 45.000 trabalhadores segundo a ILA, interrompeu a operação de 36 portos do país por onde passam diversos tipos de mercadorias, desde alimentos até produtos eletrônicos, a poucas semanas das eleições presidenciais.