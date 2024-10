Tottenham vence Ferencvaros fora de casa (2-1) na 2ª rodada da Liga Europa

O Tottenham conseguiu uma boa vitória fora de casa sobre o Ferencvaros da Hungria por 2 a 1 nesta quinta-feira (3), pela segunda rodada da Liga Europa.

Pape Sarr (23') e Brennan Johnson (86') marcaram os gols dos 'Spurs' na partida, enquanto os anfitriões descontaram na reta final com Barnabás Varga (90').

O time húngaro poderia ter aberto o placar aos 18 minutos, quando Varga mandou a bola para as redes, mas o gol foi anulado por impedimento com o auxílio do VAR.