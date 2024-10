Solanke retorna à seleção da Inglaterra após 7 anos

O jogador de 27 anos terá a companhia no ataque do capitão Harry Kane e de Ollie Watkins nos jogos contra Grécia (10 de outubro, em Wembley) e Finlândia (13 de outubro, em Helsinque).

Solanke marcou três gols em seis jogos com os 'Spurs' desde que foi contratado por 75 milhões de euros (R$ 453 milhões na cotação atual) junto ao Bournemouth.

O atacante Dominic Solanke, principal contratação do Tottenham para a temporada, foi convocado nesta quinta-feira (3) pela seleção da Inglaterra pela primeira vez desde 2017, para os jogos de outubro da Liga das Nações da Uefa.

O técnico interino da seleção inglesa, Lee Carsley, também convocou outras estrelas para compor a equipe: Jude Bellingham, Phil Foden, Bukayo Saka, Jack Grealish e Cole Palmer.

A lista também tem o retorno do lateral Kyle Walker, que recuperou espaço no Manchester City, e deixou de fora mais uma vez o zagueiro Harry Maguire, do Manchester United.

- Lista de convocados: