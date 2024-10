Secretário-geral da Confederação Africana de Futebol é alvo de investigação na Suíça

Em comunicado na rede social X, o dirigente afirma que as movimentações bancárias investigadas são "legítimas e rastreáveis", foram realizadas "com toda a transparência" e correspondem a "salários e bônus" que recebeu da CAF desde que ocupa o cargo de secretário-geral da entidade.

O nome de Mosengo-Omba, apontado pela imprensa suíça como homem próximo ao presidente da Fifa, Gianni Infantino, foi apontado na quarta-feira como investigado pelo portal 'Gothan City', especializado em crimes financeiros, que se baseou em uma decisão do Tribunal penal federal emitida no dia 13 de setembro.

A identidade da pessoa incriminada não foi revelada, mas foi apontada como a do secretário-geral de uma organização com sede no Egito (a sede da CAF fica no Cairo).

Presidida pelo sul-africano Patrice Motsepte, a CAF, que agrupa 54 federações nacionais, luta para melhorar sua imagem, desgastada por múltiplas suspeitas de corrupção. Seu presidente anterior, Ahmad Ahmad, foi suspenso em 2020 por fraudes financeiras.