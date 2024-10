Presidente anuncia plano para fortalecer direitos das mulheres no México

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, anunciou nesta quinta-feira (3) uma série de propostas para fortalecer a igualdade de gênero, poucos dias depois de se tornar a primeira mulher a assumir o governo do país latino-americano.

"Como primeira presidente do México, nossa obrigação é proteger as mulheres", disse Claudia em coletiva de imprensa, acompanhada de outras mulheres que fazem parte do seu gabinete.

As propostas, que serão submetidas ao Congresso - dominado pela situação - incluem garantias para a equidade salarial, uma vida livre de violência e ajuda financeira para mulheres acima de 60 anos.