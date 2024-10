Petróleo dispara por temor a ataque israelense a infraestrutura petrolífera iraniana

Os preços do petróleo dispararam nesta quinta-feira (3) devido a preocupações no mercado sobre possíveis ataques israelenses à infraestrutura petrolífera iraniana.

O barril Brent do Mar do Norte, negociado em Londres para entrega em dezembro, subiu 5,03%, a 77,62 dólares. Por sua vez, o WTI, referência no mercado americano com vencimento em novembro, avançou 5,15%, a 73,71 dólares. Os dois atingiram seu nível mais alto em um mês.

Já em alta na abertura, os preços subiram ainda mais após uma declaração do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, durante um breve diálogo com a imprensa.