Parlamento britânico examinará projeto de lei sobre suicídio assistido

Os deputados da Câmara dos Comuns do Parlamento britânico debaterão um projeto de lei que visa legalizar o suicídio assistido a partir de meados de outubro, no momento em que o debate sobre esta questão ressurge no Reino Unido.

O suicídio assistido é ilegal no Reino Unido e acarreta uma pena de 14 anos de prisão para quem intervém como cúmplice.

Antes da sua eleição no início de julho, o novo primeiro-ministro trabalhista, Keir Starmer, prometeu organizar uma nova votação no Parlamento sobre a questão.