Paraguai sediará Congresso da Fifa em 2025, anuncia presidente da Conmebol

O 75º Congresso da Fifa será realizado no Paraguai em 2025, anunciou nesta quinta-feira (3) o presidente da Conmebol, Alexandro Domínguez.

"Histórico! A América do Sul será sede do 75º Congresso ordinário da Fifa. Será realizado no Paraguai em 15 de maio de 2025 e é um marco para o futebol sul-americano", destacou Domínguez em sua conta na rede social X.

O Congresso será realizado na cidade de Luque, nos arredores de Assunção, onde fica a sede da Conmebol.