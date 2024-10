'País antes do partido': republicanos do Arizona evocam John McCain em apoio a Harris

"Estou apenas cumprindo meu dever patriótico, defendendo meu país contra alguém que tentou violar a Constituição", disse à AFP Amy Wudel, indignada com a atitude de Trump durante a invasão ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021. "Isso o torna completamente inadequado para governar."

A temperatura política neste estado aumenta conforme se aproxima a data das eleições presidenciais dos Estados Unidos, 5 de novembro. Uma disputa muito acirrada em que o candidato republicano, Donald Trump, não contará com o apoio de alguns republicanos de longa data.

Em um cruzamento abarrotado de carros e sob o calor sufocante do Arizona, um grupo de republicanos faz campanha para sua candidata presidencial preferida: a democrata Kamala Harris.

Criada na fé mórmon, Wudel, uma professora de pilates de 47 anos, nunca suportou as afrontas do bilionário republicano. Apesar de algumas reservas em relação a questões fiscais, ela votará em Kamala Harris em novembro.

Neste estado do oeste dos Estados Unidos, onde Trump perdeu por apenas 10.500 votos nas eleições de 2020, é surpreendente ver esses ativistas que rejeitam seu partido político.

Alguns motoristas que passavam por este cruzamento em Mesa, um subúrbio de Phoenix, buzinavam ao ver cerca de 20 pessoas segurando cartazes onde se lia "Republicanos do Arizona por Harris".

Nem mesmo as promessas da vice-presidente de garantir o direito ao aborto em nível nacional assustam essa mãe de quatro filhos, que se considera "pró-vida", termo utilizado pelos opositores ao aborto.

Assim como ela, os demais manifestantes não se identificam com o candidato de seu partido, guiado pelo movimento trumpista "Make America Great Again" (Tornar os Estados Unidos Grandes Novamente).

Muitos no Arizona apoiam a rigidez fiscal dos republicanos, mas se consideram "moderados socialmente", em consonância com a figura de John McCain, ex-senador do estado e candidato republicano à presidência em 2008, que morreu de câncer há seis anos.

A derrota apertada de Trump neste estado em 2020 - a primeira no Arizona desde 1996 - se deveu, em boa medida, ao afastamento de uma parte dos republicanos da figura do magnata.