Opositor russo Khodorkovsky considera 'natural' divisão no campo anti-Putin

Desde a morte em circunstâncias obscuras do líder opositor preso Alexei Navalny, Khodorkovsky se tornou uma das vozes mais influentes entre os opositores ao Kremlin.

"Há discussões, conflitos, às vezes até mesmo escândalos entre as diferentes partes da oposição russa. Mas, em geral, é natural em uma situação na qual ainda resta um tempo indefinidamente longo antes de vencer o regime", estima o opositor de 61 anos, cofundador, ao lado de outros opositores exilados do Comitê Antiguerra, que busca coordenar o movimento contra o presidente Vladimir Putin.

O opositor e ex-oligarca russo Mikhail Khodorkovsky considerou, em uma entrevista à AFP, que é normal a rivalidade entre os diferentes movimentos anti-Putin, mais divididos do que nunca e rodeados por escândalos há duas semanas.

A oposição russa, forçada a se organizar no exílio pela repressão dentro do país, está unida em seu rechaço a Putin e à sua invasão à Ucrânia, mas as diferentes correntes travam uma concorrência que, às vezes, faz emergir desrespeito, ódio e até mesmo complôs e violência.

Por exemplo, a Fundação Anticorrupção (FBK) de Navalny acusa desde setembro o empresário Leonid Nevzlin, próximo a Khodorkovsky, de ter organizado uma violenta agressão com martelo contra um de seus membros na Lituânia, Leonid Volkov.

O opositor e popular blogueiro Maxim Katz acusou na quarta-feira a FBK de encobrir as manipulações de banqueiros corruptos que roubaram o dinheiro de seus clientes na Rússia.