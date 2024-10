'Não se cale': a mensagem de Mujica ao receber o cantor Residente

O ex-guerrilheiro e ícone da esquerda latino-americana, 89, conversou em sua chácara, nos arredores de Montevidéu, com René Pérez Joglar, conhecido artisticamente como Residente, que está na capital uruguaia como parte de sua turnê "As letras já não importam".

Na foto publicada pelo MPP com um emoji de coração vermelho, é possível ver Mujica, que governou o Uruguai de 2010 a 2015, e Residente sentados em uma sala com a lareira acesa. Também aparece a mulher de Mujica, Lucía Topolansky, ex-guerrilheira e ex-vice-presidente uruguaia (2017-2020).

Residente publicou no X um vídeo que registra a visita, no qual se ouve Mujica dizendo: "Somos de gerações muito distantes, mas é bom que apareça gente com a cabeça livre neste mundo. Você semeou muito com a música por aí. Não se cale, siga."

Ao compartilhar o vídeo, Residente escreveu: "Quando tenho vontade de parar, Pepe me diz isso. Agora estou abençoado para tocar hoje no Uruguai. Obrigado, Pepe, e obrigado, Uruguai."