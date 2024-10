Lyon goleia Rangers (4-1) e soma segunda vitória na Liga Europa

O Lyon goleou o Rangers por 4 a 1 com tranquilidade nesta quinta-feira (3), em Glasgow, para conseguir sua segunda vitória em dois jogos na Liga Europa.

O time francês, aproveitando-se da fragilidade dos donos da casa, abriu o placar aos dez minutos com o atacante Malick Fofana, mas sofreu o empate pouco depois, com Tom Lawrence (14').

Ainda assim, o Lyon foi para o intervalo com dois gols de vantagem, com o capitão Alexandre Lacazette marcando duas vezes (19' e 45'+1). E no segundo tempo, Fofana marcou mais um (55') para fechar a goleada.