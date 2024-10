Harris aposta no centrismo na reta final da campanha

A democrata Kamala Harris enfrenta o republicano Donald Trump a partir de uma posição centrista, apostando em oferecer aos eleitores indecisos uma opção moderada nas questões que mais os preocupam.

Desde que substituiu Joe Biden na corrida à Casa Branca, em julho, a vice-presidente e candidata democrata distanciou-se de algumas posições progressistas adotadas durante as primárias do seu partido em 2019.

"Agora ela está muito mais próxima do centro-esquerda", observa Robert Rowland, professor de comunicação política da Universidade do Kansas, que estima que a democrata de 59 anos "parece muito mais confortável agora em explicar as suas ideias".