Grupos da sociedade civil exigem medidas contra desinformação 'sexista' da IA

A carta, direcionada aos CEOs dos gigantes Meta, X (ex- Twitter), YouTube, TikTok, Snapchat e Reddit, chega em meio a um aumento na internet de pornografia falsa não consentida, assim como assédio e fraudes impulsionados por ferramentas de IA baratas e amplamente disponíveis.

"As mulheres, as pessoas trans e as pessoas não binárias estão particularmente em risco de sofrer os efeitos adversos dos conteúdos baseados em IA nas redes sociais", acrescenta o documento.

A carta, que os grupos planejam divulgar na sexta-feira, também faz uma série de recomendações para fortalecer as políticas em torno dessa tecnologia.

Entre elas, definir claramente as consequências da publicação de material explícito não consentido, implementar uma ferramenta de terceiros para detectar imagens geradas por IA e rotulá-las claramente como tal.