FMI aponta economia palestina devastada pela guerra em Gaza

A economia palestina foi totalmente devastada após um ano de guerra na Faixa de Gaza entre Israel e Hamas, destacou nesta quinta-feira (3) o Fundo Monetário Internacional (FMI). Segundo os dados da entidade financeira, o PIB da Faixa de Gaza caiu 86% no primeiro semestre deste ano em comparação com o mesmo período de 2023, enquanto a economia da Cisjordânia se contraiu 25% no mesmo intervalo, afirmou a diretora de comunicação do FMI, Julie Kozack, durante uma coletiva de imprensa. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A população da Gaza "deve enfrentar condições socioeconômicas desastrosas, agravadas pela crise humanitária em curso e pela insuficiência de acesso à ajuda internacional", acrescentou Kozack.

Os bombardeios incessantes de Israel após o ataque perpetrado pelo Hamas no sul do país em 7 de outubro, que resultou na morte de mais de 1.000 pessoas, provocaram quase 42.000 mortes em Gaza e mais de 97.000 feridos, segundo o último balanço publicado na quinta-feira pelo Ministério da Saúde da faixa controlada pelo grupo islamista. Israel também sofre consequências econômicas devido ao conflito, que reduziu fortemente o turismo na região e mobilizou uma boa parte de sua força de trabalho, com uma queda de 20% de seu PIB no último trimestre em comparação com o último de 2023. A ampliação do conflito ao Líbano "reforça os riscos e a incerteza e pode ter consequências econômicas importantes na região e além", acrescentou a porta-voz do FMI.