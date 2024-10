Fifa propõe 3ª janela de transferências antes do Mundial de Clubes

"As associações-membros da Fifa dos clubes que vão participar do Mundial terão a possibilidade de abrir um período de inscrição excepcional de 1º a 10 de junho de 2025 (para clubes afiliados), antes do início da competição", explica a Fifa em comunicado.

Essa terceira janela permitiria aos clubes participantes do Mundial contratar reforços antes do início do torneio, de 15 de junho a 13 de julho do ano que vem.

Os contratos dos jogadores costumam terminar em 30 de junho. O Conselho da Fifa se mostrou flexível para que um jogador que termine contrato em pleno Mundial de Clubes possa escolher entre disputar a competição com sua antiga equipe ou uma nova, antecipando ou adiando, assim, a data inicial de sua transferência.

O Conselho também abordou os eventuais conflitos entre o calendário do Mundial e os jogos entre seleções. A Copa Ouro da Concacaf, por exemplo, está programada para as mesmas datas do torneio de clubes da Fifa.