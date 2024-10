Exército israelense diz que matou 15 membros do Hezbollah no Líbano

O Exército israelense anunciou nesta quinta-feira que matou 15 combatentes do movimento islamista armado Hezbollah em um bombardeio noturno contra um dos seus redutos no sul do Líbano.

"Eliminamos cerca de quinze terroristas do Hezbollah" em um bombardeio contra "o edifício da Prefeitura de Bint Jbeil", onde havia "grandes quantidades de armas do Hezbollah", afirmou o Exército em um comunicado.

bfi/crb/vl/meb/avl/jc