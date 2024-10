Exército do Líbano revida ataque de Israel pela primeira vez, após morte de soldado

O exército libanês disse que revidou fogo contra as forças israelenses após um de seus soldados ser morto em um ataque de Israel, marcando a primeira vez que a tropa oficial do Líbano participou dos combates contra o país vizinho. Até agora, a milícia xiita libanesa Hezbollah, patrocinada e financiada pelo Irã, vem combatendo Israel e o exército libanês deixou claro que não é parte do conflito.

O Hezbollah controla o sul do Líbano, onde mantém a maioria de seus soldados, armas e mísseis, mas suas forças atuam separadas das Forças Armadas libanesas.

O exército libanês negou alegações de que recuou suas forças da fronteira antes da invasão terrestre de Israel ao Líbano na noite de segunda-feira.