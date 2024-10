Enquanto pondera resposta ao Irã, Israel concentra ataques no Líbano

O Exército de Israel enviou tropas adicionais para reforçar sua invasão do Líbano, onde trava combates diretos com o Hezbollah. Nesta quarta, 2, oito soldados israelenses morreram. Caças bombardearam uma clínica em Beirute, matando cinco pessoas - foi o segundo ataque ao centro da capital libanesa esta semana. No total, 46 pessoas foram mortas ontem em ataques de Israel no Líbano. Enquanto o governo de Israel pondera a resposta aos ataques de mísseis iranianos de terça-feira, 1º, o Hezbollah disse que seus combatentes haviam entrado em confronto com os israelenses em pelo menos uma cidade libanesa, Maroun al-Ras, perto da fronteira de Israel. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A morte dos oito soldados foi um saldo relativamente alto para o Exército israelense comparado com as perdas diárias que sofreu em Gaza. Os militares de Israel informaram que eles foram mortos por mísseis antitanque do Hezbollah. Todos tinham entre 21 e 23 anos.

Baixas De acordo com o jornal israelense Hareetz, 716 soldados foram mortos desde 7 de outubro, quando Israel declarou guerra ao Hamas, após o ataque terrorista que matou 1,2 mil pessoas no sul do país. Desses militares, 346 foram mortos em operações na Faixa de Gaza. Os combates no Líbano ocorrem enquanto o Oriente Médio permanece apreensivo em razão da saraivada de mísseis do Irã contra Israel. Embora os 180 mísseis tenham sido em sua maioria interceptados pela defesa aérea de Israel, com a ajuda dos EUA e de outros aliados, Netanyahu disse que o Irã havia "cometido um grande erro" e "pagaria por isso".

Resposta O porta-voz do Exército de Israel, Daniel Hagari, afirmou que o país ainda decidirá a resposta - "quando, onde e como". Questionado por jornalistas, o presidente dos EUA, Joe Biden, disse que não apoia um ataque a instalações nucleares iranianas, acrescentando que ele e outros líderes do G-7 defendiam o direito de Israel de responder, mas acreditavam que a resposta deveria ser proporcional. Segundo ele, os líderes do G-7 concordaram em impor sanções adicionais ao Irã, já sob duras restrições econômicas do Ocidente. A Guarda Revolucionária do Irã disse ontem que os disparos de mísseis de terça-feira foram uma retribuição pelos recentes assassinatos de líderes do Hezbollah e do Hamas, ambos grupos apoiados por Teerã, que travam uma guerra por procuração contra Israel. O general Mohamed Bagheri, principal oficial militar iraniano, afirmou os ataques de terça-feira tinham como alvo bases militares e a sede do serviço de inteligência de Israel, o Mossad.

Escalada O Exército de Israel admitiu ontem que algumas bases militares sofreram "impactos" de mísseis do Irã, mas garantiu que as aeronaves e a infraestrutura foram poupadas. Fotos mostraram danos em outros lugares, incluindo uma escola no sul de Israel e em prédios em Tel-Aviv. Teerã disse que considera sua resposta "encerrada" e o presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, afirmou que seu país não quer guerra, mas prometeu "atacar novamente se Israel promover qualquer ação retaliatória".