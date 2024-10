Bomba americana da 2ª Guerra explode em aeroporto japonês e abre cratera na pista

Uma bomba americana não detonada da 2ª Guerra Mundial que estava enterrada em um aeroporto japonês explodiu na última quarta-feira, 2, deixando uma grande cratera em uma pista e causando o cancelamento de mais de 80 voos, disseram autoridades japonesas.

Ninguém ficou ferido e não havia aeronaves por perto quando a bomba explodiu no Aeroporto de Miyazaki, no sudoeste do Japão, disseram autoridades do Ministério de Transporte e Terras.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Uma investigação das Forças de Autodefesa e da polícia confirmou que a explosão foi causada por uma bomba americana de 500 libras e que não havia mais perigo. As autoridades estavam determinando o que causou sua detonação repentina.