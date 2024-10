Após tropeço na Champions, Bayern visita Eintracht Frankfurt no Alemão

A derrota na Inglaterra pela Champions foi a primeira sofrida pelo Bayern na temporada, quatro dias depois do empate em 1 a 1 com o Bayer Leverkusen, atual campeão alemão.

Após cair diante do Aston Villa na Liga dos Campeões (1 a 0), o Bayern de Munique volta ao Campeonato Alemão com uma complicada visita ao Eintracht Frankfurt, em um confronto direto pela liderança na principal atração da 6ª rodada.

O Eintracht Frankfurt começou sua campanha com uma derrota para o Borussia Dortmund (2 a 0), mas desde então somou quatro vitórias consecutivas para subir para a segunda posição com 12 pontos, um atrás do Bayern.

Um dos protagonistas deste bom início de temporada é o egípcio Omar Marmoush, autor de 6 gols e três assistências nas cinco primeiras rodadas.

No domingo, o time de Frankfurt terá pela frente o inglês Harry Kane, vice-artilheiro do campeonato com cinco gols, que esteve em campo contra o Aston Villa apesar da lesão sofrida na rodada passada.