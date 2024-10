Acusado de estuprar Gisèle Pelicot diz que não lembra de nada porque também foi drogado

Jean T., acusado de estuprar Gisèle Pelicot na França, garantiu nesta quinta-feira que não se lembra de nada e que, assim como a vítima, teria sido drogado pelo marido da mulher de 71 anos, Dominique Pelicot.

"O senhor Pelicot me drogou porque me ofereceu algo para beber", disse o ex-carpinteiro de 52 anos no Tribunal de Avignon, no sul da França.

"Por que não apresentou queixa se acredita que estava drogado?", questionou o tribunal. "Foi um encontro ruim. Você esquece tudo e acabou", respondeu ele.