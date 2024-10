Venezuela exigirá documentos válidos de cidadãos que vivem no exterior

A Venezuela exigirá que seus cidadãos no exterior apresentem documentos válidos para entrar no país, confirmou nesta quarta-feira (2) o ministro de Transporte, abandonando uma antiga normativa que permitia a entrada com passaportes vencidos ou cédula de identidade.

"O que pude saber através de canais oficiais é que o Estado venezuelano adotou algumas medidas para que todos os passageiros que venham à Venezuela venham com seus documentos válidos", disse o ministro Ramón Velásquez Araguayán à imprensa.

Até a semana passada, os venezuelanos podiam entrar em seu país com passaporte vencido, mas, desde a sexta-feira, as companhias aéreas no exterior começaram a divulgar informações sobre novas políticas de entrada "com aplicação imediata".