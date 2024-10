Tiros atingem a embaixada de Israel na Suécia

Por volta das 18H00 (13H00 de Brasília), uma explosão foi ouvida em uma rua próxima à representação diplomática, que fica no centro de Estocolmo, segundo a polícia.

Em fevereiro, uma granada foi encontrada dentro da embaixada e, em maio, também foram registrados tiros nas imediações do imóvel.

Os serviços de inteligência suecos afirmaram no final de maio que o Irã estava recrutando membros de organizações criminosas no país escandinavo para "atos de violência" contra Israel, acusação negada por Teerã.

Os tiros de terça-feira coincidiram com o lançamento de quase 200 mísseis do Irã contra Israel em um momento de grande tensão no Oriente Médio.

jll/ef/nzg/liu/dbh/avl/fp