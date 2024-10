Réu no caso Pelicot na França afirma que 'não conseguia controlar' sua sexualidade

Um dos acusados no julgamento na França por agressões sexuais contra Gisèle Pelicot, que havia sido drogada previamente por seu marido, declarou nesta quarta-feira (2) ao tribunal que participou de seis estupros porque "não conseguia controlar [sua] sexualidade".

"Eu não voltava porque gostava do 'modo estupro', mas porque não conseguia controlar minha sexualidade", insistiu Jérôme V., ex-funcionário de um supermercado de 46 anos, no tribunal de Avignon, no sul da França.

Esse julgamento, que atrai grande atenção na França e no mundo, começou em 2 de setembro e vai até 20 de dezembro, e inclui 51 réus, entre eles Dominique Pelicot, na sua maioria acusados de estuprar sua agora ex-esposa Gisèle.