Promotor considera privada conduta de Trump para tentar anular eleições de 2020

O ex-presidente Donald Trump atuou como uma pessoa particular em sua tentativa "criminosa" de reverter o resultado das eleições de 2020 nos Estados Unidos e, assim, não deveria ter imunidade presidencial, segundo uma apresentação judicial do promotor especial Jack Smith, que veio a público nesta quarta-feira (2).

No texto de 165 páginas, Smith também proporcionou nova evidência sobre os esforços do ex-presidente e atual candidato republicano para anular os resultados que deram vitória ao democrata Joe Biden no pleito.

Embora o julgamento de Trump estivesse previsto para março deste ano, o caso acabou ficando em suspenso depois que seus advogados argumentaram que um ex-presidente deveria ter imunidade perante processos penais.