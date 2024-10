Presidente da Geórgia se recusa a assinar polêmica lei anti-LGBTQIAPN+

No entanto, a lei provavelmente entrará em vigor, uma vez que o presidente do Parlamento tem o poder de assiná-la caso a Presidência se recuse a fazê-lo.

Zurabishvili "recusou-se a assinar a lei", disse a porta-voz da Presidência deste país do Cáucaso, Marika Bochoidze.

A norma também veta a transição de gênero, a adoção por homossexuais e transexuais e anula a validade de casamentos igualitários celebrados no exterior.

O partido do governo Sonho Georgiano promoveu esta lei de "valores familiares", que foi equiparada à lei de "propaganda gay" da Rússia e criticada pela União Europeia e por grupos de defesa LGBTQIAPN+.

A UE observou no início de setembro que este projeto "ataca os direitos fundamentais dos georgianos e pode estigmatizar e discriminar ainda mais uma parte da população".

Além disso, alertou que a sua adoção teria "repercussões importantes" no processo de adesão do país à comunidade europeia e prejudicaria as relações.

Os críticos do partido Sonho Georgiano, que apresentou uma política pró-Ocidente quando chegou ao poder em 2012, acusam o partido de se aproximar cada vez mais da órbita do Kremlin e de pôr em perigo a integração do país na UE e na Otan.