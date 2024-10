Nuvens de tempestade mostram alta concentração de raios gama

Grandes nuvens de tempestade geralmente emitem raios gama continuamente, indetectáveis do solo, de acordo com dois estudos publicados, nesta quarta-feira (2), que descrevem um fenômeno muito mais comum do que se pensava anteriormente.

Na terra, acontecem quase 40 mil tempestades diariamente, que produzem mais de 8 milhões de relâmpagos por dia, no entanto, a ciência por trás deste fenômeno "segue sendo pouco compreendida", segundo Joseph Dwyer, um físico especializado em tempestades, em um artigo que apresenta estes estudos na revista Nature.

Na década de 1990, satélites da Nasa dedicados à detecção de partículas de alta energia provenientes de tempestades solares, explosões de estrelas ou buracos negros registraram rajadas de raios gama a partir da Terra. No entanto, além dos reatores de usinas nucleares, não parecia haver uma fonte terrestre para esse fenômeno.